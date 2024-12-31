Представления и цирковые шоу пройдут в усадьбе Деда Мороза в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичей и гостей столицы приглашают в усадьбу Деда Мороза в новогодние каникулы. Посетителей ждут игры, розыгрыши, представления, световые и цирковые шоу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Один из филиалов усадьбы Деда Мороза находится в Центре управления волшебством в ландшафтном парке "Митино". Во время новогодних каникул здесь организуют насыщенную программу. До 12 января гости смогут увидеть иммерсивные представления, клоун-мим-театр, световое и шоу барабанщиков. Кроме того, посетители насладятся уличной анимацией, постановками театра кукол и фольклорного ансамбля.

Еще один филиал усадьбы Деда Мороза находится в парке Олимпийской Деревни. Здесь посетителей приглашают познакомятся с коллегами волшебника из других стран – их встретят Шань Дань Лаожень из Китая, Папай Ноэль из Бразилии, Гусалех из ЮАР и другие.

Третий филиал усадьбы Деда Мороза расположен в Измайловском парке. Для гостей подготовили уличные программы аниматоров. Они будут читать сказки, строить снежные замки и крепости.

До 2 марта филиал усадьбы работает в будни с 16:00 до 19:00, а в выходные с 12:00 до 19:00. Посетить бесплатные спектакли и квесты можно ежедневно с 17:00 до 18:00. Попасть на бесплатные спектакли можно ежедневно с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00.

Между тем ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. "Городская ферма" подготовила специальную программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Дети смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.

