"Откройте, Давид": Лера Яковлева

О жестокости в театре, "звездных эпизодах" в кино, женском стендапе и покорении тик-тока. Давид Виннер провел день с актрисой, блогером и стендап-комиком Лерой Яковлевой.

Почему, имея красный диплом Гитиса, ей приходилось играть в кино – трупы, а в театре – таскать декорации и бегать феечкой в фойе? Сколько стоила роль в театре Джигарханяна? Как получить миллионные охваты в тик-токе, и в какой социальной сети все проплачено? Как попасть в бизнес стендапа без вложений, влюбить в себя аудиторию и научиться писать шутки?

Об этом в программе – "Откройте, Давид".

