"Интервью": Анастасия Ракова – об итогах 2024 года

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подвела итоги 2024 года. Как развивается цифровая экосистема московского образования? Почему решили обновить меню в больницах? В каких областях сейчас наиболее востребованы специалисты? Как ИИ помогает и школьникам и врачам? Что подготовил на Новый год комплекс социального развития для жителей лучшего города Земли?

Об этом – в программе "Интервью".

I]Все выпуски программы "Интервью" смотрите на VK Видео.