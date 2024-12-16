16 декабря, 09:45Общество
"Интервью": Анастасия Ракова – об итогах 2024 года
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подвела итоги 2024 года. Как развивается цифровая экосистема московского образования? Почему решили обновить меню в больницах? В каких областях сейчас наиболее востребованы специалисты? Как ИИ помогает и школьникам и врачам? Что подготовил на Новый год комплекс социального развития для жителей лучшего города Земли?
Об этом – в программе "Интервью".
I]Все выпуски программы "Интервью" смотрите на VK Видео.