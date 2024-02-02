"Интервью": Анна Бессмертная – о деловом партнерстве Москвы и КНР

Председатель комиссии по сотрудничеству с партнерами из Китая Московской торгово-промышленной палаты Анна Бессмертная рассказала, как столица планирует развивать деловое партнерство с КНР.

Также эксперт сообщила, будет ли бизнес участвовать в столичном фестивале, посвященном китайскому Новому году. Какие услуги он может предлагать? И в каких сферах наиболее сильно вырос взаимный интерес между предпринимателями из России и Китая?

Подробности – в программе "Интервью".