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02 февраля, 14:45

Экономика

"Интервью": Анна Бессмертная – о деловом партнерстве Москвы и КНР

"Интервью": Анна Бессмертная – о деловом партнерстве Москвы и КНР

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Председатель комиссии по сотрудничеству с партнерами из Китая Московской торгово-промышленной палаты Анна Бессмертная рассказала, как столица планирует развивать деловое партнерство с КНР.

Также эксперт сообщила, будет ли бизнес участвовать в столичном фестивале, посвященном китайскому Новому году. Какие услуги он может предлагать? И в каких сферах наиболее сильно вырос взаимный интерес между предпринимателями из России и Китая?

Подробности – в программе "Интервью".

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