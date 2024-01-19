"Мой район. Новости": более 5 тыс человек приняли участие в проекте "Сделано в Москве"

Больше пяти тысяч московских предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве". Он помогает продвигать локальные товары в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и форумах.

Кроме того, полки "Сделано в Москве" в конце 2023 года появились в столичных супермаркетах. В будущем ожидается открытие флагманских магазинов "Сделано в Москве". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".