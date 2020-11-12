12 ноября, 22:55
В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК назвали техническую неисправность приоритетной версией крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового,
Согласно показаниям очевидцев и видеозаписям, винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей. Также было установлено, что масляный бак был пуст.
Мог ли телеведущий посадить самолет на дорогу? Какие действия должен был совершить Колтовой с момента вылета с аэродрома Мячково? Версии произошедшей трагедии мы обсудим с Николаем Лукиным – пилотом и другом Александра Колтового. Об этом – в программе "Интервью".
Легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G, которым управлял телеведущий, разбился возле села Томилино 7 ноября. В результате авиакатастрофы погибли два человека.
Александр Колтовой работал на телевидении с 2001 года. Он был автором и ведущим программ о науке и технологиях. На телеканале Москва 24 Колтовой вел программу "Безопасность". Телеведущий увлекался пилотированием, окончил летную школу и имел права на управление легкомоторным самолетом.
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