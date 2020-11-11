Следователи назвали приоритетную версию крушения самолета Колтового

Фото: МЧС России

Техническая неисправность является приоритетной версией крушения самолета ведущего НТВ Александра Колтового, сообщает представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Она отметила, что на основе показаний очевидцев и видеозаписей можно сделать вывод, что винт самолета не работал во время столкновения с землей. Марковская подчеркнула, что в ходе дополнительного обследования стало известно, что масляный бак был пуст.

"В этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной – техническая неисправность воздушного судна", – рассказала Марковская.

Ранее представители комиссии Международного авиационного комитета завершили работу на месте падения самолета. Были изъяты электронные устройства, которые могли зафиксировать обстоятельства катастрофы. Члены комиссии констатировали, что самолет почти полностью сгорел в пожаре.

Легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G разбился возле села Томилино. Сообщалось, что в результате инцидента погибли два человека.

Позже выяснилось, что одним из них был ведущий НТВ Александр Колтовой. Церемония прощания с погибшим состоится 14 ноября.