Прощание с телеведущим Колтовым состоится 14 ноября

Фото: instagram.com/koltovoy

Прощание с ведущим НТВ Александром Колтовым состоится 14 ноября в большом зале Хованского крематория. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Церемония прощания с Александром Колтовым состоится в субботу, 14 ноября, в большом зале Хованского крематория. Начало в 12:00", – заявили в пресс-службе.

Ведущий Колтовой погиб 7 ноября в результате падения легкомоторного самолета недалеко от села Томилино. На ликвидацию последствий крушения были отправлены 40 человек и 13 единиц техники.

В качестве приоритетной версии трагедии называется техническая неисправность. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело.

Колтовой вел программы "ДНК" и "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Ранее он работал на телеканале Москва 24, где вел передачу "Безопасность".

