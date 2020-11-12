Москва 24 покажет эксклюзивное интервью об авиакатастрофе, в которой погиб Колтовой

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В четверг, 12 ноября, в 22:30 на телеканале Москва 24 выйдет эксклюзивное интервью о расследовании гибели ведущего НТВ Александра Колтового. Начальник аэродрома Мячково Николай Максимов расскажет о возможных причинах авиакатастрофы, а также о том, как контролируют безопасность полетов малой авиации в Москве.

Легкомоторный самолет Piper Sport RA-1381G, которым управлял телеведущий, разбился возле села Томилино 7 ноября. В результате авиакатастрофы погибли два человека. По предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Следствие полагает, что винт самолета не работал во время столкновения с землей, а масляный бак был пуст.

Александр Колтовой работал на телевидении с 2001 года. Он был автором и ведущим программ о науке и технологиях. На телеканале Москва 24 Колтовой вел программу "Безопасность". Телеведущий увлекался пилотированием, окончил летную школу и имел права на управление легкомоторным самолетом.