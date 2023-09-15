15 сентября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали мужчину, который поджег квартиру
В Москве задержали вероятного пиромана. Мужчина поджег дверь квартиры, в которой находилась его сожительница.
На кадрах с места происшествия видно, что вся квартира покрыта копотью, мебель обгорела. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ. Известно, что пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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