"Московский патруль": в Москве задержали мужчину, который поджег квартиру

В Москве задержали вероятного пиромана. Мужчина поджег дверь квартиры, в которой находилась его сожительница.

На кадрах с места происшествия видно, что вся квартира покрыта копотью, мебель обгорела. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ. Известно, что пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





