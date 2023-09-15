Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали мужчину, который поджег квартиру

"Московский патруль": в Москве задержали мужчину, который поджег квартиру

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В Москве задержали вероятного пиромана. Мужчина поджег дверь квартиры, в которой находилась его сожительница.

На кадрах с места происшествия видно, что вся квартира покрыта копотью, мебель обгорела. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ. Известно, что пострадавшую женщину госпитализировали с ожогами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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