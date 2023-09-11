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11 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": швейный цех с нелегальными мигрантами ликвидировали в Подмосковье

"Московский патруль": швейный цех с нелегальными мигрантами ликвидировали в Подмосковье

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В Московской области сотрудники полиции заблокировали работу подпольного швейного цеха, где трудились и жили мигранты.

Отмечается, что работники цеха шили школьную форму, спортивные костюмы и футболки. Предполагается, что организатор незаконного бизнеса мог быть уже задержан. Какую опасность может представлять подобная одежда для ребенка – в эфире телеканала Москва 24.

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