"Московский патруль": швейный цех с нелегальными мигрантами ликвидировали в Подмосковье

В Московской области сотрудники полиции заблокировали работу подпольного швейного цеха, где трудились и жили мигранты.

Отмечается, что работники цеха шили школьную форму, спортивные костюмы и футболки. Предполагается, что организатор незаконного бизнеса мог быть уже задержан. Какую опасность может представлять подобная одежда для ребенка – в эфире телеканала Москва 24.

