"Московский патруль": гособвинение запросило более 11 лет колонии для экс-судьи Кондрат

Более 11 лет колонии может получить бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат. Такое наказание для нее запросило гособвинение.

Она стала фигуранткой уголовного дела о взяточничестве. Елену Кондрат обвиняют в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения. По версии следствия, в сентябре 2020 года Кондрат предложила своей коллеге, судье Елене Махалкиной, 50 тысяч долларов за исключение нескольких человек из списка ответчиков по делу о банкротстве.

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