Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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21 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": гособвинение запросило более 11 лет колонии для экс-судьи Кондрат

"Московский патруль": гособвинение запросило более 11 лет колонии для экс-судьи Кондрат

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Более 11 лет колонии может получить бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат. Такое наказание для нее запросило гособвинение.

Она стала фигуранткой уголовного дела о взяточничестве. Елену Кондрат обвиняют в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения. По версии следствия, в сентябре 2020 года Кондрат предложила своей коллеге, судье Елене Махалкиной, 50 тысяч долларов за исключение нескольких человек из списка ответчиков по делу о банкротстве.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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