Член ореховской ОПГ приговорен к пожизненному сроку за 16 убийств

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Член ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергей Фролов приговорен к пожизненному заключению за 16 убийств. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК по Московской области.

"Он признан виновным в совершении убийств 16 лиц, покушении на убийство пятерых, а также в приготовлении убийства одного лица. Остальные шестеро являлись сообщниками Фролова в совершении нескольких преступлений", – отметили в ведомстве.

Следствие и суд установили, что участники ОПГ, в которую входил Фролов на протяжении многих лет, совершали убийства преимущественно днем. Злоумышленники тщательно планировали каждое преступление, не оставляя после себя никаких следов.

Самым громким преступлением Фролова стало нападение 17 июля 2010 года на автомобиль Range Rover гендиректора фирмы "Одинцовское подворье" Сергея Журбы. Вооруженные двумя автоматами злоумышленники произвели 98 выстрелов, в результате чего находившиеся в машине Журба и водитель получили ранения, а охранник скончался.

По данным следствия, Фролов находился в международном розыске с 1998 года. Преступления долго были нераскрыты. Благодаря кропотливым действиям следователей и оперативных сотрудников удалось поймать след исполнителей, организаторов и идейных вдохновителей группировки.

В августе 2015 года Фролова задержали в Тверской области, где он проживал по поддельным документам. В понедельник, 29 мая 2023 года, суд приговорил мужчину к пожизненному тюремному заключению. Его сообщникам назначили от 19 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях особого и строгого режимов.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года члена ореховской ОПГ Игоря Сосновского по прозвищу Чипит приговорили к 18 годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Сосновский раскаялся в содеянных преступлениях и дал показания на других участников ОПГ. Он заявил журналистам, что уже попросил прощения у потерпевших.