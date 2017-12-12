Киллер ореховской ОПГ проведет в колонии строгого режима более 18 лет

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Члена ореховской организованной преступной группировки Игоря Сосновского по прозвищу Чипит приговорили к 18 годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Такое решение принял Мособлсуд. Сосновского обвинили в убийстве 16 человек, пяти покушениях на убийство и приготовлении к одному.

"По совокупности преступлений назначить Сосновскому наказание в виде 18 лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – цитирует судью Сергея Стародубова Агентство "Москва". С подсудимого также взыскали в пользу потерпевших более 15 миллионов рублей.

Отмечается, что Сосновский раскаялся в содеянных преступлениях и дал показания на других участников ОПГ. Он заявил журналистам, что уже попросил прощения у потерпевших.

Адвокат Вадим Березин – защитник пяти потерпевших – не стал комментировать степень удовлетворенности приговором до консультаций с доверителями. Он добавил, что всех удивил тот факт, что подсудимый раскаялся и пошел на сделку со следствием.

Чипит находился в розыске с 1998 года. На счету его и других членов ОПГ не один десяток преступлений. Самыми громкими стали убийства свидетелей и юристов по уголовным делам в отношении ореховской ОПГ, а также покушения на директора рынка "Одинцовское подворье" Сергея Журбу. Были убиты водители, охранники и адвокаты предпринимателя.

В декабре 2016 года был озвучен приговор другому участнику ореховской ОПГ – Александру Пустовалову. Его за убийства осудили на 24 года колонии строгого режима.