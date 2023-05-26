Экс-сотрудника МВД приговорили к пожизненному сроку за убийство девочки в Тюмени

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Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени, сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и убийстве. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Ранее коллегия присяжных признала признала Бережного виновным и не заслуживающим снисхождения. Заседание суда по этому делу проходило в закрытом режиме, так как в нем содержатся личные данные несовершеннолетней.

Тело девочки было обнаружено в районе Лесобаза в Тюмени 19 августа 2021 года. Она ушла из дома 30 июня и не вернулась. Позже по подозрению в убийстве был задержан Бережной.

Образец ДНК мужчины совпал с образцами, которые были найдены на теле несовершеннолетней. На допросе Бережной признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, встретил девочку на лестничной площадке, заманил ее в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.

