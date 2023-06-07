07 июня, 21:30Шоу-бизнес
"Московский патруль": суд оставил в силе запрет определенных действий мужу Блиновской
Московский городской суд признал законным постановление коллег в отношении Алексея Блиновского, который проходит по делу о неуплате налогов почти на миллиард рублей.
По данным следствия, он помогал своей супруге Елене Блиновской обманывать государство. Они скрывали доходы и не делали положенные по закону отчисления в бюджет.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль