"Московский патруль": полицейские в Мытищах спасли мужчину от прыжка с балкона

В Подмосковных Мытищах полицейские спасли мужчину, который собирался спрыгнуть с балкона 13-го этажа.



Странное поведение заметила его соседка. Когда на место приехали сотрудники МВД, мужчина отказался пустить их в квартиру. Участковым пришлось искать другой способ добраться до него. На кадрах видно, как полицейские находятся на соседнем балконе.

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