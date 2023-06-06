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06 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские в Мытищах спасли мужчину от прыжка с балкона

"Московский патруль": полицейские в Мытищах спасли мужчину от прыжка с балкона

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В Подмосковных Мытищах полицейские спасли мужчину, который собирался спрыгнуть с балкона 13-го этажа.

Странное поведение заметила его соседка. Когда на место приехали сотрудники МВД, мужчина отказался пустить их в квартиру. Участковым пришлось искать другой способ добраться до него. На кадрах видно, как полицейские находятся на соседнем балконе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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