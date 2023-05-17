"Московский патруль": в столице задержали женщин, которые пытались продать ребенка

В Москве задержали трех женщин, которые пытались продать ребенка. Они оценили новорожденного в 60 тысяч рублей.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, установленной в кафе в торговом центре на севере столицы видно, что четыре женщины общаются между собой. Одна из них купила ребенка у другой, после чего они начали подписывать документы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

