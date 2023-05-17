17 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве 17 мая впервые с начала года превысила отметку в 23 градуса тепла. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное Метеобюро.

Отмечается, что на главной метеостанции на ВДНХ столбики термометров поднимались до 23,5 градуса, а в центральных районах города и на острове Балчуг – до 24 градусов.

"Сегодня самый теплый день нынешней весны", – сказали в Метеобюро, отметив, что прежний максимум был зафиксирован 13 мая, когда воздух прогрелся до 22,8 градуса.

Очередной температурный рекорд может быть установлен в столицы уже завтра. 18 мая в городе ожидается до 25 градусов тепла. При этом в Метеобюро Москвы указали, что такая температура является неблагоприятной для города.

