16:29Общество
17 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура воздуха в Москве 17 мая впервые с начала года превысила отметку в 23 градуса тепла. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное Метеобюро.
Отмечается, что на главной метеостанции на ВДНХ столбики термометров поднимались до 23,5 градуса, а в центральных районах города и на острове Балчуг – до 24 градусов.
"Сегодня самый теплый день нынешней весны", – сказали в Метеобюро, отметив, что прежний максимум был зафиксирован 13 мая, когда воздух прогрелся до 22,8 градуса.
Очередной температурный рекорд может быть установлен в столицы уже завтра. 18 мая в городе ожидается до 25 градусов тепла. При этом в Метеобюро Москвы указали, что такая температура является неблагоприятной для города.
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