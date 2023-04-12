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Новости

12 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": бывший участник Солнцевской группировки попытался ограбить магазин

"Московский патруль": бывший участник Солнцевской группировки попытался ограбить магазин

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В Москве бывший участник знаменитой Солнцевской группировки попытался ограбить алкогольный магазин.

61-летний Вадим Лаптев, он же Лапоть, пришел в торговую точку с оружием, окрашенным в золотистый цвет. С толку работников алкомаркета сбил дресс-код налетчика. Он нарядился в золотистую рубашку. Когда стало ясно, что Лапоть не шутит, продавцы нажали тревожную кнопку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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