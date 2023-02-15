"Московский патруль": посетитель избил сотрудницу пункта выдачи товаров в Лыткарине

Безответная любовь могла стать мотивом нападения на сотрудницу пункта выдачи товаров в подмосковном Лыткарине. Неадекватный посетитель избил женщину, которая не реагировала на его знаки внимания.

Этой историей уже заинтересовались в Следственном комитете. Тем временем эксперты отмечают, что нападения на такие пункты выдачи товаров стали происходить все чаще.

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