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15 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": посетитель избил сотрудницу пункта выдачи товаров в Лыткарине

"Московский патруль": посетитель избил сотрудницу пункта выдачи товаров в Лыткарине

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Безответная любовь могла стать мотивом нападения на сотрудницу пункта выдачи товаров в подмосковном Лыткарине. Неадекватный посетитель избил женщину, которая не реагировала на его знаки внимания.

Этой историей уже заинтересовались в Следственном комитете. Тем временем эксперты отмечают, что нападения на такие пункты выдачи товаров стали происходить все чаще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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