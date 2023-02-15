15 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": посетитель избил сотрудницу пункта выдачи товаров в Лыткарине
Безответная любовь могла стать мотивом нападения на сотрудницу пункта выдачи товаров в подмосковном Лыткарине. Неадекватный посетитель избил женщину, которая не реагировала на его знаки внимания.
Этой историей уже заинтересовались в Следственном комитете. Тем временем эксперты отмечают, что нападения на такие пункты выдачи товаров стали происходить все чаще.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль