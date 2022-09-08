"Московский патруль": десятки тысяч людей стали жертвами компании QNET

Десятки тысяч людей стали жертвами компании QNET. Отголоски деятельности финансовой пирамиды слышны до сих пор.

Люди, набравшие кредиты и вложившие деньги в большой, как им казалось, бизнес, стали жертвами финансовых махинаторов.

Как именно заманивали инвесторов в Сети – в эфире телеканала Москва 24.