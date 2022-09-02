"Московский патруль": водителю мусоровоза избрали меру пресечения

Водителю мусоровоза, который сбил двух маленьких девочек в Подмосковье, избрали меру пресечения. Когда предполагаемого виновника ДТП под конвоем вели в зал заседаний Истринского городского суда, он рыдал. Арестовывать водителя не стали, на время расследования суд назначил ему запрет определенных действий.

Дети переходили дорогу и оказались в слепой зоне грузовика. Трехлетняя девочка погибла под колесами, ее пятилетнюю сестру в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

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