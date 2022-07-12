"Московский патруль": жильцы дома на улице Свободы сообщили о подпольной лаборатории

Жильцы дома на улице Свободы на северо-западе Москвы сообщили о возможном создании подпольной лаборатории в одной из квартир многоэтажки.

По словам жильцов, уже на протяжении года из квартиры на 1 этаже исходит едкий химический запах. Кроме того, из квартиры раздаются странные стуки, в том числе и по ночам.

Уточняется, что один из хозяев квартиры недавно умер, другой почти здесь не бывает, но, по словам соседей, в помещении постоянно находятся неизвестные подозрительные люди.

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