"Московский патруль": криминальный авторитет Олег Пирогов получил тюремный срок

Влиятельный криминальный авторитет Олег Пирогов, известный в определенных кругах как Циркач, отправится в колонию. Московский областной суд признал его виновным в организации заказного убийства и занятии высшего положения в преступной иерархии.

Долгое время Циркач скрывался в Польше, но в итоге все-таки был экстрадирован. Какой срок он получил? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.