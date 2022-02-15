"Московский патруль": экс-главу Раменского района Подмосковья снова арестовали

Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков снова стал подсудимым. Подольский городской суд уже во второй раз начал рассматривать громкое уголовное дело об убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, которая была любовницей экс-чиновника.

В прошлом году Кулакова оправдали. О том, почему дело начали рассматривать заново, – в сюжете телеканала Москва 24.

