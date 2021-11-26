Горняк рассказал о погибшем в "Листвяжной" отце троих детей

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Одной из жертв трагедии на шахте в Кузбассе стал 35-летний Антон Т., вышедший на работу после больничного. У погибшего остались жена и трое детей в возрасте года, восьми и 13 лет, сообщил News.ru брат его супруги и бывший работник предприятия Александр Ильчук.

По словам Ильчука, Антон Т. хотел быть шахтером и даже переучивался для повышения квалификации. В какой-то момент он планировал уволиться, но решил остаться, чтобы обеспечивать семью.

"Антон – муж сестры, зять мой. С утра, примерно в 09:30, 25 ноября, мне мама позвонила, когда я был на работе. Сказала, так и так, взрыв прогремел. Он с 2015-го на "Листвяжной" работал. Самому младшему сыну Антона 29 ноября годик будет. Антон после больничного первый день вышел, говорил, четыре дня отработает и тортик купит", – рассказал родственник.

Он уточнил, что власти региона с ними на данный момент еще не связывались. Им пришлось самостоятельно узнавать подробности аварии. Ильчук считает, что на шахте случилось два взрыва – первый примерно в 09:30 по местному времени, второй – в 15:44 того же дня.

"Все местные слышали, как хлопнуло в 15:44. И через полчаса Цивилев (губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. – Прим. ред.) объявил, что спасательные работы приостановлены из-за загазованности. Никто про второй хлопок ничего не говорил, хотя я уже через 10 минут знал – по сарафанному радио новости быстро распространяются. Я сначала не поверил, думал – преувеличивают", – рассказал Ильчук.

Мужчина считает, что у работников, которые были в эпицентре взрыва, шансов выжить не было. Могли выжить шахтеры, работавшие "подальше, если бы они не задохнулись от угарного газа".

Ильчук подчеркнул, что к сотрудникам на шахтах Кузбасса иногда относятся "как к рабам", однако все зависит от зарплаты: чем больше получают горняки, тем хуже к ним отношение.

"Ты рабочий. На каждой шахте по-разному. Чем больше платят, тем хуже отношение. Ты там раб. И молчать все будут, у всех семьи, ипотеки", – объяснил собеседник.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погибли 52 человека. Кроме того, пострадали 63, из которых 50 были госпитализированы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела. Их соединят в одно производство.

Расследование ведется по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

