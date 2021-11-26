На шахте "Листвяжная" нашли одного выжившего шахтера

Спасатели нашли живого шахтера после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.

На месте аварии работают три отделения спасателей. После взрыва и пожара в шахте погибли более 52 человек – это шахтеры и спасатели. Пострадали 63 человека, 50 из них находятся в больницах. Следователи возбудили несколько уголовных дел.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.