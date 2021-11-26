На шахте "Листвяжная" нашли одного выжившего шахтера

Фото: AP Photo/Sergei Gavrilenko/ТАСС

Спасатели, предварительно, нашли живого шахтера после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть предварительное сообщение, что именно эти люди сейчас нашли еще одного живого шахтера", – сказал Чуприян.

По его словам, в настоящее время в шахте работают три отделения спасателей, всего 17 человек.

В оперативном штабе на месте ЧС ТАСС сообщили, что пострадавший в настоящий момент в сознании.

Ранее сообщалось о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Также СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Дело возбуждено в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

