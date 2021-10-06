"Московский патруль": столичных родителей обучили правилам перевозке детей в машине

Вот уже несколько лет инспекторы ведут активную работу по профилактике дорожных аварий с участием самых маленьких граждан России. А сегодня в столице стартовала новая образовательная программа для родителей, в рамках которой матерей обучат правилам перевозки детишек в автомобиле.

Тренинги на эту тему будут проходить в московской городской клинической больнице № 24, где сегодня с участниками проекта встретился глава столичной автоинспекции Александр Быков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.