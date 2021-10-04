"Московский патруль": ликвидировали ячейку запрещенной организации

В столичном регионе ликвидировали ячейку запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир.

Одновременно с этим задержания прошли и за городом. Два главаря и шесть участников группировки не успели оказать никакого сопротивления.

Следствие считает, что все они вели подпольную деятельность и распространяли идеи создания так называемого всемирного халифата. Во время обыска у подозреваемых изъяли запрещенную литературу и телефоны, с помощью которых участники ячейки общались со своими кураторами.

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