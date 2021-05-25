"Московский патруль": на западе столицы раскрыли интим-салон

На западе столицы задержаны вероятные путаны. Интим-салон располагался в квартире и во время рейда общественников и журналистов на кухне трудился повар.

"Систематически полицией отрабатывается жилой сектор по пресечению такого рода преступлений и правонарушений. Благодаря обращениям общественности это становится более оперативным. И приведение организаторов к ответственности более быстрым", – рассказала начальник отделения по связям СМИ УВД по ЗАО ГУ МВД Анна Барышева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.