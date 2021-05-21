В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тыс руб за незаконный оборот оружия

16:56
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, в том числе холодного и легкой пневматики, будут наказываться штрафами до 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
Проект закона подготовили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и ряд других депутатов.
В пояснительной записке говорится, что сейчас ответственность предусмотрена лишь за незаконные приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также за незаконные изготовление, продажу пневматического оружия или передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5 миллиметра.
В то же время легкая пневматика, газовое и сигнальное оружие остаются за рамками действующего законодательства, наказание за их изготовление или ношение не предусмотрено. Изменения в статью 20.10 КоАП позволят устранить данный пробел, отметили авторы инициативы.
Проект закона предусматривает штраф от 5 до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия или административный арест до 15 суток для граждан, штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификацию до трех лет с возможной конфискацией предмета нарушения для должностных лиц, штраф до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток с возможной конфискацией оружия для юридических лиц.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении требований к получению лицензии на оружие. Документ предполагает запрет на выдачу разрешений на приобретение и хранение оружия лицам, дважды и чаще осужденным за преступления, а также тем, кого привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
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