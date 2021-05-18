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Общество

19:22

Госдума одобрила запрет на выдачу лицензии на оружие людям с несколькими судимостями

общество безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении требований к получению лицензии на оружие. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ предполагает запрет на выдачу разрешений на приобретение и хранение оружия лицам, дважды и чаще осужденным за преступления, а также тем, кого привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Также законопроект устанавливает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по созданию самодельного оружия или его частей, а также по восстановлению боеспособности списанного оружия. О наличии у себя последнего, а также о его продаже, дарении и утере граждане будут обязаны уведомлять Росгвардию.

Ранее Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в школе Казани. 17 мая "Единая Россия" внесла в Госдуму соответствующий законопроект. В числе прочих мер он предполагает ужесточение прохождения медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение оружием.

Трагедия в гимназии № 175 в Казани произошла 11 мая. Бывший ученик школы устроил там стрельбу. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. Еще 23 человека пострадали. Стрелявший – бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев, у него имелось официальное разрешение на владение оружием.

Законопроект об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму

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