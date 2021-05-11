Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в школе Казани

Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в школе Казани. Он выразил соболезнования семьям, которые коснулась эта трагедия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал подобное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции. Рабочая группа нижней палаты парламента приступит к работе в ближайшее время. Также Володин призвал ограничить анонимность в интернете.

Трагедия произошла во вторник утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

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