Полиция изъяла пистолет с глушителем у мужчины на севере Москвы

14:38
Фото: МВД России
Полицейские задержали 39-летнего мужчину, по месту проживания которого были найдены пистолет с прибором для бесшумной стрельбы и 300 патронов. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
Инцидент произошел в столичном районе Беговом.
"Злоумышленник был задержан на улице Скаковой. При осмотре жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетом, прибором для бесшумной стрельбы и патронами", – рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Владимир Васенин.
По словам специалиста, изъятый пистолет – модель Р-411, которая относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Задержанный собрал пистолет самостоятельно.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Расследование продолжается, с подозреваемого взято обязательство о явке.
Ранее в мае сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя столицы в ТиНАО. Молодого человека подозревают в незаконном хранении патронов к нарезному огнестрельному оружию.
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