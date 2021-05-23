Жителя ТиНАО задержали по подозрению в незаконном хранении боеприпасов

Фото: МВД РФ

Полицейские в ТиНАО задержали 21-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении патронов к нарезному огнестрельному оружию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

"В рамках проверки хранения гражданского оружия сотрудники полиции установили факт незаконного хранения патронов различного калибра в квартире в Троицке. Патроны были изъяты, а 21-летний хозяин квартиры задержан. Согласно результатам проведенного исследования, девять патронов калибра 7,62 на 54 миллиметров, 10 патронов калибра 7,62 на 39 миллиметров, 50 патронов калибра 5,6 миллиметров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

Ранее в столичном районе Хорошево-Мневники задержали 62-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли 52 предмета, похожих на боеприпасы.