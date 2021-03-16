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16 марта 2021, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": следователи допросили убийцу прохожего на улице Довженко

"Московский патруль": следователи допросили убийцу прохожего на улице Довженко

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Столичные следователи допросили вероятного убийцу прохожего на улице Довженко. В ночь на вторник Никита Воробьев сначала жестоко избил незнакомца, а потом взялся за молоток. Мужчина умер еще до приезда медиков.

В этой истории поражает не только жестокость, с которой совершено преступление, но и реакция очевидцев. Несмотря на позднее время они были, но предпочли проехать мимо.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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