"Московский патруль": следователи допросили убийцу прохожего на улице Довженко

Столичные следователи допросили вероятного убийцу прохожего на улице Довженко. В ночь на вторник Никита Воробьев сначала жестоко избил незнакомца, а потом взялся за молоток. Мужчина умер еще до приезда медиков.

В этой истории поражает не только жестокость, с которой совершено преступление, но и реакция очевидцев. Несмотря на позднее время они были, но предпочли проехать мимо.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.