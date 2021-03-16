В Чите парашютист зацепился за хвост вертолета и несколько минут летел за воздушным судном

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16 марта жители Читы заметили военный вертолет, на хвосте которого висел на стропах человек, сообщает "Экспресс газета".

Инцидент произошел в районе поселка Каштак. Во время прыжка парашют мужчины зацепился за хвостовую часть вертолета, после чего он несколько минут на полной скорости на высоте двух километров летел за воздушным судном.

Вертолету потребовалось сделать круг, прежде чем он смог замедлиться и пойти на посадку.

О состоянии парашютиста пока ничего не известно, но то, что экстремал не воспользовался запасным парашютом, может свидетельствовать о том, что он находился в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось об эвакуации застрявших из-за метели на льду Байкала туристов. ЧП произошло в проливе Малое Море у острова Огой, где складывались опасные погодные условия, а порывы ветра достигали 35 метров в секунду.