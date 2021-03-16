Знакомые рассказали о подозреваемом в убийстве прохожего молотком в Москве

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Знакомые мужчины, который подозревается в жестоком убийстве на западе Москвы, рассказали, что он всегда был спокойным и творческим человеком, делал успехи в спорте, агрессии не проявлял. Однако в последнее время изменился и стал довольно странным.

Преступление произошло ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения напал на прохожего, избил его ногами и несколько раз ударил его молотком по голове.





из сообщения Главного следственного управления СК России по городу Москве Подозреваемый напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанес мужчине множественные удары молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый был задержан и на допросе признался, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, поэтому он решил ее убить. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", а для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Знакомый подозреваемого Андрей (имя изменено) рассказал Москве 24, что впервые встретился с ним при поступлении в один из вузов Санкт-Петербурга. Какое-то время они общались, пока Андрей не перевелся в другой вуз. Он рассказал о хороших спортивных достижениях и творческой натуре знакомого.





Андрей знакомый подозреваемого Знаю, что он занимался спортом, играл в американский футбол, показывал неплохие результаты. По характеру был достаточно спокойный, коммуникабельный. Учился рисовать граффити в тетрадках. Агрессивным его не видел.

Андрей сообщил, что граффити у него были не в виде рисунков, исключительно слова и текст. Другой знакомый Владимир также рассказал Москве 24, что, несмотря на короткое время общения, никаких странностей или неподобающего поведения друг не проявлял.





Владимир знакомый подозреваемого Знаком с ним был малое количество времени. На момент общения никакого дурного тона за ним не было замечено.

Положительно охарактеризовала подозреваемого и девушка Анна (имя изменено), которая знала его с детства. "Учились в одной школе. Никита в детстве всегда был добрым, открытым, отзывчивым парнем. Защищал слабых, животных, заступался за девочек. Делал друзьям милые подарки, а самым близким не скупился и покупал дорогие (деньги брал у мамы). Не боялся открыто отстаивать свое мнение даже с более старшими ребятами", – рассказала в диалоге с Москвой 24 Анна.





Анна Интересный и креативный. Но странности были, хотя не более чем у любого творческого человека. Рисовал граффити, увлекался альтернативным роком и очень любил скейтбординг, успешно демонстрировал сложные трюки.

Анна отметила, что все общие знакомые из спортивного круга общения отзывались о нем только положительно. После школы они перестали общаться, но знакомые говорили, что он изменился.





Анна По разговорам с одноклассниками, кто его встречал позднее, у меня создалось впечатление, что он изменился и стал довольно странным потом. Однако утверждать по слухам ничего нельзя.

При этом Анна подчеркнула, что никогда не слышала, чтобы он совершал какие-то неадекватные или жестокие поступки. Наоборот, всегда был защитником слабых, отметила девушка.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, собираются улики, записи с видеокамер, расследование по делу продолжается.