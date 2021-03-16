Знакомые рассказали о подозреваемом в убийстве прохожего молотком в Москве

13:37
Фото: соцсети
Знакомые мужчины, который подозревается в жестоком убийстве на западе Москвы, рассказали, что он всегда был спокойным и творческим человеком, делал успехи в спорте, агрессии не проявлял. Однако в последнее время изменился и стал довольно странным.
Преступление произошло ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения напал на прохожего, избил его ногами и несколько раз ударил его молотком по голове.
Подозреваемый был задержан и на допросе признался, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, поэтому он решил ее убить. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", а для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Знакомый подозреваемого Андрей (имя изменено) рассказал Москве 24, что впервые встретился с ним при поступлении в один из вузов Санкт-Петербурга. Какое-то время они общались, пока Андрей не перевелся в другой вуз. Он рассказал о хороших спортивных достижениях и творческой натуре знакомого.
Андрей сообщил, что граффити у него были не в виде рисунков, исключительно слова и текст. Другой знакомый Владимир также рассказал Москве 24, что, несмотря на короткое время общения, никаких странностей или неподобающего поведения друг не проявлял.
Положительно охарактеризовала подозреваемого и девушка Анна (имя изменено), которая знала его с детства. "Учились в одной школе. Никита в детстве всегда был добрым, открытым, отзывчивым парнем. Защищал слабых, животных, заступался за девочек. Делал друзьям милые подарки, а самым близким не скупился и покупал дорогие (деньги брал у мамы). Не боялся открыто отстаивать свое мнение даже с более старшими ребятами", – рассказала в диалоге с Москвой 24 Анна.
Анна отметила, что все общие знакомые из спортивного круга общения отзывались о нем только положительно. После школы они перестали общаться, но знакомые говорили, что он изменился.
При этом Анна подчеркнула, что никогда не слышала, чтобы он совершал какие-то неадекватные или жестокие поступки. Наоборот, всегда был защитником слабых, отметила девушка.
Сейчас следователи работают на месте происшествия, собираются улики, записи с видеокамер, расследование по делу продолжается.
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