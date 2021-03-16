Два автомобиля сгорели на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Огонь охватил два автомобиля на юге Москвы. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

Как передает ТАСС, машины загорелись во вторник, 16 марта, в 01:22. Инцидент случился на Симферопольском бульваре у дома 29, корпус 1.

Общая площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В данный момент пожар полностью ликвидирован.

В пресс-службе уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее автомобиль полиции загорелся на парковке в Вознесенском переулке в центре Москвы. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.