Автомобиль полиции загорелся в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Москве в Тверском районе загорелся автомобиль полиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Служебная машина полиции "Форд-Транзит" загорелась на парковке в Вознесенском переулке", – поделился источник.

Уточняется, что причины пожара неизвестны, специалисты работают над данным вопросом. В настоящее время возгорание потушено.

В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что автомобиль загорелся около 20 дома в данном переулке. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее после аварии в Дагестане полицейский спас из горящего автомобиля двух мужчин. Полицейский разбил стекло машины и вытащил водителя. В автомобиле оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Пострадавшего также удалось вытащить, несмотря на пламя.

