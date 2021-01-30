Полицейский спас двух мужчин из горящей машины после ДТП в Дагестане

Фото: Москва 24/Александр Авилов

После аварии в Дагестане полицейский спас из горящего автомобиля двух мужчин. Об этом сообщили в региональном МВД.

Два автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе, после чего один из них загорелся. Очевидцем этой ситуации стал полицейский Абдулбасыр Чинчаров.

"Полицейский разбил стекло машины и вытащил водителя. В автомобиле оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Пострадавшего также удалось вытащить, несмотря на пламя", – говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Уточняется, что один из пострадавших уже выписан из больницы, другой идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в западном нигерийском штате Квара произошло ДТП, в котором погибли по меньшей мере 20 человек.