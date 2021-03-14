Один человек пострадал в результате пожара в доме на севере Москвы

18:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В результате пожара, который возник в доме в районе Тимирязевский, пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что пострадавший был обнаружен в ходе тушения. Ему потребовалась реанимационная помощь.
Возгорание произошло на третьем этаже дома. С верхних этажей жителей эвакуируют.
Позднее стало известно, что пострадавшего спасти не удалось, он погиб. Пожар на площади 15 квадратных метров потушили.
Ранее пожар произошел в жилом доме района Хорошево-Мневники в Москве. В результате ликвидации возгорания спасли 14 человек, четверо из которых дети, при этом один человек погиб.
Также один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в Таганском районе столицы. В одной из квартир на шестом этаже 14-этажного здания горели личные вещи и мебель.
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