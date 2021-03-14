Один человек пострадал в результате пожара в доме на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате пожара, который возник в доме в районе Тимирязевский, пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что пострадавший был обнаружен в ходе тушения. Ему потребовалась реанимационная помощь.

Возгорание произошло на третьем этаже дома. С верхних этажей жителей эвакуируют.

Позднее стало известно, что пострадавшего спасти не удалось, он погиб. Пожар на площади 15 квадратных метров потушили.

Ранее пожар произошел в жилом доме района Хорошево-Мневники в Москве. В результате ликвидации возгорания спасли 14 человек, четверо из которых дети, при этом один человек погиб.

Также один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в Таганском районе столицы. В одной из квартир на шестом этаже 14-этажного здания горели личные вещи и мебель.

