Трамп заявил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС

Фото: Steffen Kugler/Presse und Informationsamt der Bundesregierung

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время саммита АТЭС во Вьетнаме, скорее всего, встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в интервью на телевидении.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News, Дональд Трамп отметил, что поездка во Вьетнам является крайне важной по нескольким причинам. В частности, Россия может помочь США урегулировать ситуации с Сирией и КНДР. Еще одной важной темой встречи лидеров двух стран может стать Украина.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге будет проходить с 6 по 11 ноября. Трамп посетит его в рамках политического турне, в ходе которого президент США отправится также в Японию, Республику Корея, Китай и Филиппины.

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