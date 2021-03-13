МЧС проверяет информацию о задымлении в кинотеатре "Москва"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники МЧС по столице сейчас проверяют поступившие сведения о задымлении в кинотеатре "Москва". Он находится на Охотном Ряду, сообщает Агентство "Москва" в Telegram-канале.

Кинотеатр расположен в здании напротив Государственной думы. "Проводится эвакуация посетителей, на место следуют оперативные службы", – говорится в сообщении.

По итогам проверки экстренные службы не нашли признаков возгорания в столичном кинотеатре.

Ранее пожарные спасли женщину из горящей квартиры на юге Москвы. Все случилось в доме 24 по Ереванской улице.