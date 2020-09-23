"Московский патруль": в столице задержали злоумышленников, обналичивающих деньги

В столице полицейские задержали банду так называемых "обнальщиков". В течение года нелегальные финансисты предоставляли услуги по обналичиванию денег, за что с каждой операции получали денежное вознаграждение в размере 14 процентов от перечисленной суммы.

Преступных схем такого порядка много. Цель одна – избежать уплаты налогов, скрыть преступный заработок и вывести "черные деньги" в наличность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

