"Московский патруль": Ефремов снова отказался от своего адвоката Пашаева

Актер Миахил Ефремов снова отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав.

С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова. Об этом – в программе "Московский патруль".

