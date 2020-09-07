"Московский патруль": интим-салон закрыли в столице

Интим-салон эконом-класса закрыли в столице. Он располагался в квартире на Ленской улице. Общественники, которые устроили рейд, были удивлены грязью и беспорядком в квартире.

В полицию поступила информация о том, что в одной из квартир оказывают услуги интимного характера. Туда незамедлительно был направлен наряд полиции. В настоящее время по данную факту проводится проверка. Об этом – в программе "Московский патруль".

