Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:58

В центре Москвы ликвидировали бордель, работавший под видом массажного салона

происшествия общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители ликвидировали бордель, который функционировал под видом массажного салона в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Полицейским удалось задержать подозреваемую 29-летнюю москвичку, которая являлась администратором притона для занятия проституцией. Она подбирала девушек с низкой социальной ответственностью и проводила переговоры с клиентами.

Кроме того, сотрудниками органов были задержаны 17 приезжих девушек возраста от 18 до 29 лет. Их подозревают в оказании услуг интимного характера за денежную плату. В их отношении составили протоколы об административном правонарушении по статье о занятии проституцией.

В отношении же администратора правоохранители возбудили уголовное дело по статье об организации занятий проституцией. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Подмосковье были выявлены притоны с проститутками из Африки. Бордели устраивали в арендованных квартирах. Анкеты с фотографиями девушек, оказывающих интим-услуги, размещали в Сети двое ранее судимых уроженцев ближнего зарубежья.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика