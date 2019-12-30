В центре Москвы ликвидировали бордель, работавший под видом массажного салона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители ликвидировали бордель, который функционировал под видом массажного салона в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Полицейским удалось задержать подозреваемую 29-летнюю москвичку, которая являлась администратором притона для занятия проституцией. Она подбирала девушек с низкой социальной ответственностью и проводила переговоры с клиентами.

Кроме того, сотрудниками органов были задержаны 17 приезжих девушек возраста от 18 до 29 лет. Их подозревают в оказании услуг интимного характера за денежную плату. В их отношении составили протоколы об административном правонарушении по статье о занятии проституцией.

В отношении же администратора правоохранители возбудили уголовное дело по статье об организации занятий проституцией. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Подмосковье были выявлены притоны с проститутками из Африки. Бордели устраивали в арендованных квартирах. Анкеты с фотографиями девушек, оказывающих интим-услуги, размещали в Сети двое ранее судимых уроженцев ближнего зарубежья.